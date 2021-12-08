Запуск ракеты New Shepard с космическими туристами перенесли из-за непогоды

ТАСС, 8 декабря. Американская компания Blue Origin перенесла запуск космического корабля New Shepard с космическими туристами с 9 на 11 декабря из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в среду сообщила компания на своей странице в Twitter.

"Теперь запуск запланирован на субботу из-за прогнозируемых ветров. Взлет намечен на 08:45 по местному времени (17:45 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что космическими туристами на борту космического корабля будут соведущий шоу Good Morning America ("Доброе утро, Америка") Майкл Стрейхэн, старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора Шепард Черчли, филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его сын Кэмерон Бесс.