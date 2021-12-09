Ракета Falcon 9 с космической лабораторией NASA стартовала с мыса Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космической лабораторией Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Imaging X-ray Polarimetry Explorer состоялся в четверг. Об этом на своей странице в Twitter сообщила американская компания SpaceX.

По ее данным, пуск был осуществлен в 01:00 по времени Восточного побережья США (09:00 мск) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

IXPE - обсерватория, имеющая стартовую массу 325 кг. Она оборудована тремя одинаковыми телескопами. Одна из ее функций - отслеживание источников рентгеновских лучей. Полученные данные позволят специалистам расширить знания о магнитных полях в нейтронных звездах и других космических объектах. Предполагается, что стоимость миссии составит $188 млн.