Пуск "Ангары" с космодрома Плесецк запланирован на 23 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк запланированин на вечер 23 декабря. Об этом говорится в сообщении администрации Каргасокского района Томской области.

"Планируется запуск ракеты космического назначения " Ангара-А5" с космодрома "Плесецк" (Архангельская область). Время пуска - 23 декабря 2021 года в 18:00 мск (резервная дата запуска - 24 декабря 2021 года)", - говорится в сообщении, размещенном на странице района в соцсети "ВКонтакте".

Как уточняется в сообщении, район падения отделяющихся частей ракет-носителей частично расположен на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области.