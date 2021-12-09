{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Герасимов заявил, что обломки сбитого в ноябре спутника не угрожают космическим объектам

В настоящее время фрагменты движутся по траекториям вне плоскости орбит космических станций, отметил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Обломки сбитого 15 ноября советского спутника находятся под контролем, они не угрожают действующим космическим объектам, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств в четверг.

"Образовавшиеся фрагменты не представляют угрозы для космической деятельности на орбите. В настоящее время фрагменты движутся по траекториям вне плоскости орбит космических станций, находятся под наблюдением и внесены в Главный каталог российской системы контроля космического пространства", - сказал Герасимов.

По его словам, 15 ноября "успешно проведены испытания по поражению выведенного из эксплуатации отечественного космического аппарата, который был запущен еще в 1982 году".

Теги
РоссияГерасимов, Валерий Васильевич
Пуск "Ангары" с космодрома Плесецк запланирован на 23 декабря
Резервную дату запуска назначили на 24 декабря
Читать полностью