На российском сегменте МКС планируют изучить белки коронавируса

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Белки коронавируса планируется отправить на Международную космическую станцию. Выращенные на орбите в 3D-принтере кристаллы белка помогут подобрать лекарства для борьбы с вирусом, сообщил на конгрессе молодых ученых в парке "Сириус" управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

По его словам, выращивание кристаллов белков на орбите требуется для понимания структуры белка, атомарных связей внутри белка, для подбора лекарственной терапии. "Собственно, эксперимент, который у нас запланирован на ближайшее время, - это изучение структуры белков хорошо известных <...>, это такие белки, как S-белок и RBD-белки шипа коронавируса. Как одна из целей, задач - кристаллизовать эти белки в космосе для понимания их <...> структуры, в том числе для подбора лекарственных препаратов", - сказал он.

Как в свою очередь пояснил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко, на орбиту Земли будет отправлен не сам коронавирус, а выделенные из него белки. "Мы готовим не сам коронавирус, а выделяем из него определенные структурки, которые подлежат анализу, их подготавливаем и хотим отправить туда в одну из ближайших экспедиций с тем, чтобы провести рост кристаллов из них и спустить на Землю для создания соответствующих мер борьбы с ним", - сказал он.

Блошенко также уточнил, что Роскосмос будет "стараться не затягивать" с доставкой научного материала на МКС. Все будет зависеть от готовности материала и оборудования для эксперимента. Но, предположительно, белки коронавируса будут доставлены на орбиту в специальных кюветах уже с ближайшими экспедициями на МКС.

Говоря о необходимости проведения таких экспериментов на орбите, представитель Роскосмоса пояснил, что, чтобы исследовать белковую структуру вируса, ее крайне желательно превратить в кристалл, чтобы в дальнейшем изучить с помощью различных методов кристаллографии. Это поможет ученым понять состав вируса и разработать определенные методы борьбы с недугом. При этом выращенные на орбите кристаллы белков отличаются от выращенных на Земле. При отсутствии гравитации кристаллы получаются большими и чистыми.

О Конгрессе

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более 3 тыс. человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.

Онлайн-трансляции мероприятий будут доступны на YouTube-канале и в социальных сетях Минобрнауки России, Фонда Росконгресс, Года науки и технологий, Российского общества "Знание" и на других площадках. Ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте молодыеученые.годнауки.рф.