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Пандемия COVID-19
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На российском сегменте МКС планируют изучить белки коронавируса

Управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани сообщил, что выращенные на орбите в 3D-принтере кристаллы белка помогут подобрать лекарства для борьбы с вирусом

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Белки коронавируса планируется отправить на Международную космическую станцию. Выращенные на орбите в 3D-принтере кристаллы белка помогут подобрать лекарства для борьбы с вирусом, сообщил на конгрессе молодых ученых в парке "Сириус" управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

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По его словам, выращивание кристаллов белков на орбите требуется для понимания структуры белка, атомарных связей внутри белка, для подбора лекарственной терапии. "Собственно, эксперимент, который у нас запланирован на ближайшее время, - это изучение структуры белков хорошо известных <...>, это такие белки, как S-белок и RBD-белки шипа коронавируса. Как одна из целей, задач - кристаллизовать эти белки в космосе для понимания их <...> структуры, в том числе для подбора лекарственных препаратов", - сказал он.

Как в свою очередь пояснил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко, на орбиту Земли будет отправлен не сам коронавирус, а выделенные из него белки. "Мы готовим не сам коронавирус, а выделяем из него определенные структурки, которые подлежат анализу, их подготавливаем и хотим отправить туда в одну из ближайших экспедиций с тем, чтобы провести рост кристаллов из них и спустить на Землю для создания соответствующих мер борьбы с ним", - сказал он.

Блошенко также уточнил, что Роскосмос будет "стараться не затягивать" с доставкой научного материала на МКС. Все будет зависеть от готовности материала и оборудования для эксперимента. Но, предположительно, белки коронавируса будут доставлены на орбиту в специальных кюветах уже с ближайшими экспедициями на МКС.

Говоря о необходимости проведения таких экспериментов на орбите, представитель Роскосмоса пояснил, что, чтобы исследовать белковую структуру вируса, ее крайне желательно превратить в кристалл, чтобы в дальнейшем изучить с помощью различных методов кристаллографии. Это поможет ученым понять состав вируса и разработать определенные методы борьбы с недугом. При этом выращенные на орбите кристаллы белков отличаются от выращенных на Земле. При отсутствии гравитации кристаллы получаются большими и чистыми.

О Конгрессе

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более 3 тыс. человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.

Онлайн-трансляции мероприятий будут доступны на YouTube-канале и в социальных сетях Минобрнауки России, Фонда Росконгресс, Года науки и технологий, Российского общества "Знание" и на других площадках. Ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте молодыеученые.годнауки.рф.

Теги
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