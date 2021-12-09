Роскосмос запустил сайт с общедоступной базой данных спутниковых снимков Земли

По информации пресс-службы, на сегодняшний день в Федеральном фонде данных ДЗЗ хранится более 4 Пб данных с российских космических аппаратов и доступ к ним теперь могут получить в круглосуточном режиме в том числе и физические лица.

"Заказ данных дистанционного зондирования Земли производится с использованием нового геопортала госкорпорации "Роскосмос", который сочетает в себе средство просмотра космических снимков земной поверхности и средство поиска или заказа данных из фонда", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" запустила новый интернет-портал с базой данных космических снимков земной поверхности. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе корпорации.

Мы обновляем геопортал данных дистанционного зондирования Земли! Теперь фотоснимки из космоса доступны в режиме online ➡️ https://t.co/tNZaikq1BH В Федеральном фонде данных #ДЗЗ хранится более 4 Пб данных с российских космических аппаратов: https://t.co/FCSpbZjY5D pic.twitter.com/0IVXXUFB1Z

"Теперь фотоснимки из космоса доступны в режиме онлайн для любого потребителя космической информации", - подчеркнули в Роскосмосе.

Фонд фотоснимков интегрирован и с другими продуктами в рамках проекта "Цифровая Земля". "Сейчас проводится эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости с участием Росреестра и Министерства цифрового развития и эксперимент по созданию единой системы мониторинга реализации нацпроектов с участием Федерального казначейства Российской Федерации", - приводят в корпорации слова заместителя директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Роскосмоса Валерия Заичко.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин также анонсировал создание единой цифровой платформы пространственных данных на территории всех регионов, а также единую электронную картографическую основу, которая станет цифровой моделью страны с информацией из всех ведомств.

"Цифровая Земля"

Роскосмос объявил о запуске проекта "Цифровая Земля" в мае 2017 года. Создаваемая в рамках проекта цифровая модель поверхности планеты должна охватить всю территорию России.

Наблюдение из космоса позволит контролировать целевое использование земель в сельском хозяйстве, снабжать страховые компании достоверной информацией по страховым случаям, связанным с природными явлениями, фиксировать незаконные вырубки леса и несанкционированные свалки, определять границы застроек.

Пилотными регионами в реализации проекта стали Крым и Ростовская область. Ранее сообщалось, что в проекте будут задействованы Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский, Хабаровский и Приморский край.