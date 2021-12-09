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Пуск ракеты "Протон-М" перенесли на резервную дату

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" переносится на резервную дату. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале Роскосмоса.

"Для Роскосмоса главное - обеспечить надежность пусков. Переносы стартов ракет происходят у всех участников космической деятельности. Главное, что замечание выявлено и будет устранено, чтобы обеспечить успешное выведение космических аппаратов на орбиту", - прокомментировал перенос руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.

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Россия
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