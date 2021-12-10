В Роскосмосе считают необходимой верификацию систем экомониторинга на международном уровне

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/ Роскосмос предлагает международному сообществу прийти к общему пониманию данных систем экомониторинга. Об этом заявил в пятницу на Международном энергетическом форуме в Москве первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.

"Мы хотим это [систему климатического мониторинга] делать на международном уровне, и вместе с нашими коллегами из Европы, США, Китая, конечно, мы должны верифицировать системы, чтобы у всех было одинаковое понимание в цифрах", - сказал Урличич.

Он также призвал специалистов участвовать в создании законов в этой сфере.

Урличич напомнил, что в июне Росатом, "Газпром" и Роскосмос подписали соглашение о развитии проекта "Сфера", который позволит измерять в рамках геотехнического и экологического мониторинга существующие экологические проблемы, в частности парниковые газы и аэрозоли. На эти цели в федеральном бюджете выделяется ежегодное финансирование в объеме 7 млрд рублей в течение ближайших трех лет - с 2022 по 2024 год.

"Плюс создается ряд инструментов, благодаря которым за счет концессии с правительством мы сможем создавать объективные группировки, которые смогут давать объективные знания", - отметил Урличич.

"Сфера"

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. В декабре 2020 года источник сообщил ТАСС, что работы на 2021 год уже определены. Осенью этого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что программа "Сфера" будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять - наблюдения.

В ноябре сообщалось, что Роскосмос отобрал исполнителей работ по ключевым технологиям создания малых космических аппаратов в рамках программы "Сфера".