На МКС стартовал эксперимент по изучению микроциркуляции крови в условиях невесомости

МКС, 10 декабря. /Спецкор. ТАСС Александр Мисуркин/. Эксперимент "Лазма", который позволит изучить перераспределение периферического кровотока от конечностей к голове и оценить окислительный метаболизм кожных покровов в условиях микрогравитации, стартовал на борту Международной космической станции.

В эксперименте принимают участие трое членов экипажа "Союза МС-20": космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано.

Специалисты планируют подтвердить или опровергнуть гипотезу о двухфазном снижении микроциркуляции крови в конечностях космонавтов в период острой адаптации к условиям микрогравитации. Как сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Научно-технологического центра биомедицинской фотоники Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Андрей Дунаев, для этого будут использован прибор "Лазма-ПФ", использующий неинвазивные методы диагностики, которые не требуют использования игл или других хирургических инструментов.

"Данные методы биофотоники достаточно давно и хорошо зарекомендовали себя в биомедицине, они основаны на зондировании кожи оптическим (абсолютно безопасным и маломощным, как у лазерной указки) излучением и регистрацией вышедшего из тканей излучения, по которому рассчитываются и анализируются различные медико-биологические параметры", - отметил Дунаев.

Метод лазерной допплеровской флоуметрии зарегистрирует сигнал от движущихся эритроцитов и позволит оценить кожную перфузию (среднее количество эритроцитов и их среднюю скорость). Таким образом, будет исследован периферический кровоток. В свою очередь метод флуоресцентной спектроскопии с помощью разных длин волн возбудит флуоресценцию различных кожных биомаркеров, в том числе NADH, который косвенно охарактеризует окислительный метаболизм биоткани (оценка так называемого "тканевого дыхания").

Доставка оборудования

Над разработкой приборов, которые смогут работать в условиях микрогравитации, работала группа ученых. Оборудование, отметил Дунаев, было доставлено на борт МКС на корабле "Союз МС-20". С его помощью планируется исследовать виски на голове, запястья и средние пальцы рук, а также большие пальцы ног.

"Носимые устройства будут закрепляться бинтами, сами приборы работают по беспроводному каналу связи", - добавил Дунаев, уточнив, что полученные данные будут обработаны на Земле.

Эксперимент на МКС будет проводиться в течение 10 суток. После возвращения членов экипажа корабля "Союз МС-20" исследования продолжатся на Земле. "В этом идея: провести исследования перед полетом, во время полета в условиях микрогравитации и после полета, чтобы проверить, как будет происходить обратная адаптация. Думаю, в течение одной недели после приземления", - заключил специалист.

Дунаев подчеркнул, что эксперимент состоялся благодаря поддержке космонавта Александра Мисуркина, спонсорской помощи Юсаку Маэдзавы, компании Space Adventures, Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Эксперимент базируется на российской инновационной разработке НПП "Лазма" (Москва), сопостановщиком эксперимента выступил Научно-технологический центр биомедицинской фотоники Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева.