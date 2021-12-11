В России уже изготавливаются первые спутники нового поколения "Ресурс-ПМ"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в Роскосмос) уже изготавливает первые спутники нового поколения "Ресурс-ПМ". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Изготовление космических аппаратов "Ресурс-ПМ" ведется в производственных подразделениях АО "РКЦ "Прогресс" в соответствии с графиком", - отметили в РКЦ "Прогресс".

Спутники "Ресурс-ПМ" должны прийти на смену аппаратам серии "Ресурс-П". Аппараты "Ресурс-ПМ" должны будут иметь разрешение съемки в 0,4 м, в то время как у "Ресурс-П" камера снимает с разрешением в 1 м. Первый такой аппарат должен быть запущен в 2023-2024 годах.

Данные новых спутников будут использоваться для поиска нефти, газа и других месторождений полезных ископаемых, контроля застройки территорий, мониторинга водоохранных зон и заповедников, инвентаризации лесных и сельских хозяйств, мониторинга окружающей среды и обновления топографических карт.