Комиссия на Байконуре допустила "Протон" к заправке и пуску

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Комиссия на Байконуре приняла решение о готовности ракеты-носителя "Протон-М" с двумя телекоммуникационными спутниками к заправке и пуску. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"Комиссия на Байконуре подтвердила стартовую готовность ракеты-носителя "Протон-М" с космическими аппаратами "Экспресс-АМУ7" и "Экспресс-АМУ3" на борту. Принято решение о допуске ракеты к заправке топливом и пуску в 15:07 мск", - отмечается в сообщении Роскосмоса в телеграм-канале.

Как уточнили в госкорпорации, приблизительно за 6 часов до старта на космодроме начнутся операции по заправке баков "Протона-М" компонентами топлива.

Старт ракеты запланирован на 15:07 мск. Примерно через девять минут головная часть в составе разгонного блока и двух спутников отделится от третьей ступени ракеты-носителя. "Экспресс-АМУ7" отделится от разгонного блока через 17 часов 50 минут после старта ракеты, "Экспресс-АМУ3" - через 18 часов 7 минут. Довыведение космических аппаратов будет осуществляться при помощи двух двигателей СПД-100В и одного СПД-140Д.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщал ТАСС, что пуск "Протона-М" перенесен на 12 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока. Позже в госкорпорации уточнили, что специалисты Центра им. М. В. Хруничева устранили проблему. Однако 9 декабря в Роскосмосе заявили о переносе пуска на резервную дату из-за выявленных в разгонном блоке "Бриз-М" замечаний. Позже в госкорпорации проинформировали, что старт намечен на 13 декабря.