Борисов заявил, что России и Казахстану необходимы новые проекты на космодроме Байконур

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. России и Казахстану необходимо реализовывать новые проекты в рамках сотрудничества по космодрому Байконур. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова по итогам седьмого заседания российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу Байконур.

"Важно наполнить наше сотрудничество новыми проектами, позволяющими с уверенностью говорить о длительном и эффективном использовании возможностей космодрома Байконур, такими, как уже вступивший в фазу реализации проект создания на космодроме Байконур КРК "Байтерек", - привели в сообщении слова Борисова.

Он напомнил, что Россия и Казахстан юридически закрепили взаимную заинтересованность в продлении договора аренды космодрома Байконур на период до 2050 года.

"На очереди - ратификация межправсоглашения о предоставлении и условиях использования земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей при пусках с космодрома Байконур, что расширит возможности использования ракет-носителей типа "Союз-5", - добавил он.

В аппарате вице-премьера РФ отметили, что Байконур сохраняет статус одного из самых "пускающих" космодромов мира. "Более трех лет все пуски с Байконура были успешными и безаварийными. В 2021 году с космодрома выполнено уже 12 пусков, в планах до конца года еще два", - говорится в сообщении.

Седьмое заседание межправительственной комиссии по комплексу Байконур Юрий Борисов провел в Нур-Султане совместно с сопредседателем, заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром.

О проекте "Байтерек"

Совместный российско-казахстанский проект "Байтерек" предусматривает создание наземной космической инфраструктуры на базе КРК "Зенит-М" для пусков перспективной ракеты-носителя "Союз-5". Ракета-носитель создается за счет бюджетных средств России, а наземная космическая инфраструктура (стартовый и технический комплекс, учебно-тренировочные средства подготовки персонала) - за счет Казахстана. Эскизное проектирование КРК "Байтерек" завершено, начата реконструкция наземной космической инфраструктуры. Разработкой проектно-сметной документации и строительно-монтажными работам будет заниматься казахстанская строительная компания Bazis Construction.

Параллельно предприятия госкорпорации "Роскосмос" изготавливают и испытывают опытные образцы ракеты-носителя "Союз-5", чтобы обеспечить начало летных испытаний комплекса в 2023 году. Большое внимание в рамках МПК уделяется также жизнедеятельности города Байконур, обеспечению комфортных условий проживания его жителей, напомнил Борисов. Долгосрочная программа развития города утверждена.

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации. Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".