Рогозин: "Союз-5" находится в стадии наземных статических и динамических испытаний

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Перспективная ракета-носитель "Союз-5" проходит наземные статические и динамические испытания. Об этом сообщил в понедельник гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Для нас крайне важно видеть свет в конце тоннеля, таким светом является реализация программы "Байтерек" по осуществлению пусков ракеты-носителя "Союз-5" с космодрома Байконур. Основные документы согласованы, согласован облик ракетно-космического комплекса, сама ракета находится в стадии наземных статических и динамических испытаний", - приводятся слова Рогозина в сообщении Роскосмоса по итогам заседания российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур".

По словам главы госкорпорации, этот комплекс будет готов к началу летно-конструкторских испытаний с декабря 2023 года.

В понедельник прошло седьмое заседание российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур".

О проекте "Союз-5"

Ранее в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" сообщили ТАСС, что эскизный проект перспективной российской ракеты-носителя "Союз-5" разработан и сейчас проходит экспертизу.

Носитель разрабатывается для российско-казахстанского проекта "Байтерек". В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракету-носитель "Союз-5", которую планируется запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".