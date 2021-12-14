В NASA заявили, что сроки визита главы организации в РФ зависят от ситуации с COVID-19

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Сроки визита руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона в Россию зависят от ситуации с коронавирусом и окончательно пока не утверждены. Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь ведомства Джеки Макгиннесс.

"Нельсон надеется посетить Москву, как только позволит [ситуация с] COVID-19", - сказала она. При этом Макгиннесс подчеркнула, что окончательно детали планируемой поездки и ее дата пока не согласованы.

Как отметил в начале декабря заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, в Москве надеются на то, что Нельсон посетит РФ в 2022 году. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин проинформировал, что глава NASA обещал приехать в Россию вместе с семьей. В свою очередь Нельсон заявил, что с нетерпением ждет встречи с Рогозиным.