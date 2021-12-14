Казахстан и Россия могут найти новых инвесторов для модернизации "Гагаринского старта"

НУР-СУЛТАН, 14 декабря. /ТАСС/. Казахстан и Россия займутся поиском другого инвестора для проекта модернизации "Гагаринского старта" на космодроме Байконур, если Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) затянут с принятием решения по этому вопросу. Об этом сообщил во вторник после заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

Площадка №1 ("Гагаринский старт") - самая старая пусковая площадка на космодроме Байконур, с нее 12 апреля 1961 года отправился корабль "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту. Проект предполагает создание трехстороннего совместного предприятия (Казахстан, Россия и ОАЭ) для модернизации стартовой площадки и обслуживания запусков ракет-носителей "Союз-2".

"Казахстан и Россия все внутригосударственные процедуры провели, все документы находятся в ОАЭ. Они двигаются, но, если честно, медленно. Мы [Казахстан и Россия] договорились, что еще раз мы выразим обеспокоенность эмиратской стороне, и если до марта месяца подвижек не будет, мы параллельно начнем искать другие варианты реализации проекта, потому что мы не можем ждать третью сторону, чтобы начать проект", - сказал он.

Мусин пояснил, что в настоящее время принимаются меры, чтобы ускорить процесс со стороны ОАЭ. "Если они вдруг будут отказываться или затягивать, мы однозначно будем принимать другие решения, у нас есть в запасе другие решения, но мы пока их озвучить не имеем права", - добавил глава ведомства.