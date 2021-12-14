Запущенные с Байконура спутники связи отделились от разгонного блока

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ7" и "Экспресс-АМУ3", запущенные в понедельник на ракете-носителе "Протон-М" с космодрома Байконур, отделились от разгонного блока "Бриз-М". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Точно по циклограмме в 08:57 первым от разгонного блока "Бриз-М" отделился российский спутник "Экспресс-АМУ7" на целевой орбите с минимальной высотой 18 714 км и максимальной 52 872 км", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter. Через 17 минут, уточнили в Роскосмосе, от разгонного блока "Бриз-М" отделился спутник "Экспресс-АМУ3". "Его целевая орбита находится на минимальной высоте 18 692 км и максимальной 52 871 км", - добавили там.

Довыведение космических аппаратов будет идти при помощи двигательных установок спутников, которые включают два двигателя СПД-100В и один СПД-140Д. Срок довыведения спутника "Экспресс-АМУ7" составит не более 56 суток, а "Экспресс-АМУ3" - не более 59 суток.

Компания-производитель "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" взяла на управление спутники, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее пуск "Протона-М" неоднократно переносился из-за замечаний к разгонному блоку, которые были устранены. В итоге ракета-носитель "Протон-М" стартовала с космодрома Байконур в 15:07 мск 13 декабря.

О спутниках

Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" предназначены для фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C, Ku и L - диапазонах. Аппараты запущены в интересах государственного предприятия "Космическая связь". Спутник "Экспресс-АМУ3" планируется разместить в орбитальной точке 96,5 градусов восточной долготы, аппарат "Экспресс-АМУ7" - в позиции 145 градусов восточной долготы.

В новость внесены изменения (09:24 мск) - добавлена информация после второго абзаца, заголовок и лид передаются в новой редакции.