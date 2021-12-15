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Американский зонд впервые "коснулся Солнца", пройдя через его корону

Автоматическая станция имени Юджина Паркера провела замеры магнитных полей и образцов частиц в короне Солнца

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Американская автоматическая станция имени Юджина Паркера впервые прошла через один из слоев атмосферы Солнца - корону. Об этом сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным ведомства, аппарат провел замеры магнитных полей и образцов частиц в короне Солнца, где температура может достигать 500 тыс. кельвинов (около 500 тыс. градусов Цельсия) и даже нескольких миллионов кельвинов. "То, что солнечный зонд имени Паркера "коснулся Солнца", - это знаковый момент для изучения Солнца и поистине замечательное достижение", - заявил заместитель директора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен.

Зонд был запущен в августе 2018 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В конце октября того же года он побил рекорд приближения к Солнцу, установленный германо-американским аппаратом Helios 2. На борту станции стоимостью около $1,5 млрд размещено четыре комплекта научных инструментов. Оборудование защищено оболочкой из углепластика толщиной 11,43 см, позволяющей выдержать нагрев до 1,4 тыс. градусов Цельсия.

NASA рассчитывает, что миссия позволит внести фундаментальный вклад в понимание причин "нагревания солнечной короны" и возникновения солнечного ветра (потока ионизированных частиц, истекающего из солнечной короны). Информация с борта аппарата, по мнению специалистов, будет иметь огромную ценность и с точки зрения подготовки пилотируемых полетов, поскольку позволит прогнозировать "радиационную обстановку, в которой предстоит работать и жить будущим покорителям космоса".

Зонд назван в честь американского астрофизика Юджина Паркера, которому летом исполнилось 94 года. Паркер стал одним из первых в мире исследователей солнечного ветра. С 1967 года он является членом Национальной академии наук США.

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