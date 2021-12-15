Запуск китайских спутников GeeSAT признали неудачным

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Китайская космическая компания ExPace в среду осуществила неудачный запуск двух спутников GeeSAT. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа".

Уточняется, что ракета-носитель "Куайчжоу-1А" с коммерческими спутниками стартовала в среду с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) в 10:00 по местному времени (05:00 мск). Через некоторое время после старта технические показатели приборов начали отклоняться от нормы.

В настоящее время специалисты выясняют причины возникших неполадок. Другие подробности не приводятся.

Работы по созданию ракеты-носителя "Куайчжоу" велись с 2009 года Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). Космический носитель был разработан на базе двухступенчатой баллистической ракеты средней дальности "Дунфэн-21" с добавлением двух верхних ступеней. В ноябре 2014 г. "Куайчжоу" была представлена широкой публике на Китайской международной авиакосмической выставке в городе Чжухай.