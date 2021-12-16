Компания "Спутникс" запустила первый в РФ участок серийной сборки платформ малых спутников

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Первый в РФ участок серийной сборки спутниковых платформ малых космических аппаратов запущен компанией "Спутникс" в Технопарке Сколково. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group (входит в АФК "Система"), в которую входит компания.

"На производственной площадке будет осуществляться серийная сборка CubeSat-платформ OrbiCraft-Pro собственной разработки размерами от 1U до 12U массой от одного до 24 кг", - отметили в пресс-службе.

Участок серийной сборки разделен на несколько зон, каждая из которых обладает определенной чистотой воздуха в зависимости от задач. В настоящий момент там ведется процесс сборки и тестирования спутников, запуск которых ожидается в следующем году.

"Ранее компанией осуществлялась штучная сборка спутниковых платформ. Мощность нового участка - около 30 комплектов космических аппаратов в год, это обеспечивает реализацию имеющихся и заключаемых компанией контрактов на 2022-2024 годы" - подчеркнули в группе.

Как уточнил президент Sitronics Group Николай Пожидаев, в дальнейшем планируется расширение производства спутников формата CubeSat, что позволит обеспечить планы по запуску малых спутников для развития различных сервисов на основе их данных, в том числе для работы автоматических идентификационных систем в судоходстве, мониторинга и передачи телеметрии, дистанционного зондирования Земли.

Ранее сообщалось, что Sitronics Group вместе с входящей в нее компанией "Спутникс" создадут единый "магазин" для продажи космических сервисов и данных. В него будут загружаться данные с любых коммерчески доступных спутниковых систем, в том числе с собственных аппаратов.