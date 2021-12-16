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Частная компания Success Rockets планирует запустить орбитальную ракету в 2024 году

Суборбитальный полет на высоту более 100 км намечен компанией на 2022 год

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Частная космическая компания Success Rockets планирует запустить орбитальную ракету в 2024 году. Об этом заявил генеральный директор компании Олег Мансуров на совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию законодательства в области космической деятельности в целях создания рынка космических услуг.

"Если мы говорим о суборбитальном полете на высоту более 100 км, по планам компании это состоится в следующем году, и пока все предпосылки к этому ведут. Если говорить о полноценном орбитальном пуске, это 2024 год, и мы к этому идем", - сказал Мансуров.

По его словам, компания планирует начать с запуска спутников дистанционного зондирования Земли, а затем переходить к пилотируемым программам, но в сотрудничестве с Роскосмосом.

"Суборбитальная масса будет небольшая - 20 килограммов. Это то, что требуется Росгидромету, и то, что требуется для геофизических исследований со стороны институтов РАН, а если говорить про орбитальную ракету, то там 250 килограммов на низкую околоземную орбиту. На солнечную синхронную - около 150 килограммов", - сказал он.

Ранее частная российская космическая корпорация Success Rockets представила на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СOP26) в Глазго демонстрационную модель спутника для мониторинга основных парниковых газов "Диана".

Компания планирует создать глобальную климатическую мониторинговую систему, которая будет состоять из спутникового сегмента, наземной инфраструктуры и программно-аппаратного комплекса, сопряженного с наземными средствами автоматического и инструментального контроля. Космическая часть будет представлять из себя группировку из нескольких десятков спутников.

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