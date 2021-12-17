Кристофоретти: главная задача командира на МКС - обеспечение безопасности экипажа

РИМ, 17 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Командир экипажа на МКС несет огромную ответственность, но в случае чрезвычайной ситуации главная задача - обеспечение безопасности экипажа. Об этом сказала во вторник в интервью корреспонденту ТАСС астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти, которая возглавит экспедицию на МКС.

"По сравнению с предыдущим полетом, когда на мне не лежала обязанность командира, на этот раз мне нужно обладать более обширным видением ситуации. Я должна быть еще более внимательной и готовой к любым трудностям, как моим, так и моих коллег на МКС, а также команды на Земле, чтобы разрешить любую проблему прежде, чем она может превратиться в угрозу безопасности или стать препятствием для выполнения нашей работы", - сказала астронавт.

Она уточнила, что проблемы могут быть "организационного характера, личные затруднения или сложности отношений, усталость или проблемы коммуникации". "Редко возникают проблемы чисто технического характера, потому что в этом смысле мы отлично подготовлены и обладаем любыми необходимыми ресурсами для выполнения наших задач. Наконец, если на борту возникает чрезвычайная ситуация, на мне лежит ответственность за осуществление всех предусмотренных процедур для гарантий безопасности экипажа и сохранения Космической станции. Именно в таком порядке", - пояснила она.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что Кристофоретти проходит тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Перед полетом все астронавты изучают российский сегмент станции, а космонавты Роскосмоса - американский.

Старт экспедиции в составе астронавтов НАСА Кьелла Линдгрена и Боба Хайнса на пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX запланирован на весну 2022 года с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Кристофоретти - первая европейская женщина-астронавт, которая возглавит миссию на МКС. Этот полет станет для нее вторым.