На территории России в 2022 году можно будет наблюдать два затмения - солнечное и лунное

ИРКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Жители России в 2022 году смогут наблюдать одно солнечное и одно лунное затмение, причем во время лунного диск Луны закроет планету Уран. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.

"25 октября будет частное солнечное затмение. В России его будет видно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени. Солнечный диск будет закрыт на 86%. Я думаю, это будет грандиозное астрономическое событие для России, и любители астрономии будут его наблюдать. <…> 8 ноября произойдет полное лунное затмение. У нас его будет видно, причем Луна во время этого затмения будет покрывать планету Уран. Если поедем за город и применим большое увеличение, мы сможем увидеть диск Урана и проследить, как он скрывается за лунным диском, причем в фазе затмения. Достаточно интересное совпадение", - сказал Никифоров.

Это редкое явление, и, как отметил астроном, не удалось найти данные, с какой периодичностью оно случается. К примеру, противостояние Марса совпадает с лунным затмением раз в 25 тыс. лет, и последний раз это происходило 27 июля 2019 года.

В 2022 году произойдут еще два затмения - частное солнечное 30 апреля и полное лунное 16 мая. Однако жители России наблюдать их не смогут. Солнечное будет видно в Южной Америке и Антарктиде, лунное - в Южной Америке.