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Космонавт Скворцов не исключил, что может доставить следующих туристов на орбиту

Сейчас на борту МКС находятся два непрофессиональных участника полета - японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Александр Скворцов не исключил, что может стать следующим пилотом, который полетит вместе с космическими туристами на орбиту.

"Посмотрим, может быть, следующим пилотом, кто повезет космических туристов, буду я", - сказал он в эфире "Матч ТВ".

Сейчас на борту МКС находятся два непрофессиональных участника полета - японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Они прибыли на борт станции на корабле "Союз МС-20" вместе с космонавтом Александром Мисуркиным, который стал первым специальным корреспондентом ТАСС на МКС.

Скворцов во время подготовки к старту "Союза МС-20" входил в дублирующий экипаж.

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