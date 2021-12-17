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Лукашенко наградил космонавта Олега Новицкого орденом Дружбы народов

Он получил награду за "достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей"

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил космонавта Роскосмоса Олега Новицкого орденом Дружбы народов. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу.

"Этой награды Олег Новицкий удостоен за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей", - сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Новицкий - уроженец Белоруссии, он родился в городе Червень Минской области. Всего трое выходцев из Белоруссии побывали на околоземной орбите: Новицкий, Петр Климук и Владимир Коваленок.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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