Астрономы заметили учащенную солнечную активность

ТАСС, 17 декабря. Начиная с понедельника на Солнце произошло несколько десятков солнечных вспышек слабой и средней мощности. При этом ученые считают, что магнитных бурь в ближайшее время не будет. Об этом на своем сайте пишет Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева (ФИАН).

С 13 декабря ученые зафиксировали 37 вспышек класса С, которые относятся к слабым вспышкам, а ночью 17 декабря наблюдалась вспышка класса М (средняя). По своей мощности вспышки различаются следующим образом по нарастающей: A, B, C, M, X. В целом индекс активности Солнца находится на среднем уровне - пять по десятибалльной шкале. При этом астрономы отмечают, что магнитные бури на Земле в настоящее время отсутствуют и не ожидаются.

Астрономам давно известно, что на Солнце периодически происходят вспышки, в ходе которых светило резко выделяет огромное количество энергии в виде волн видимого света, теплового и рентгеновского излучения. Мощные события такого рода могут нарушать работу спутников на орбите и мешать системам радиосвязи на Земле, а также угрожать здоровью космонавтов. Как правило, уровень вспышечной активности на Солнце постоянно повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет.

Как сообщали ТАСС в ФИАНе в 2020 году, завершился долгий период солнечной "спячки" и начался новый активный солнечный цикл, и он полностью определит физику Солнца на ближайшие одиннадцать лет.