Космонавт показал, как проходит изучение микроциркуляции крови на МКС

МКС, 18 декабря. /Спецкор. ТАСС Александр Мисуркин/. Космонавт Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС Александр Мисуркин снял на видео, как проходит эксперимент "Лазма", который позволит изучить перераспределение периферического кровотока от конечностей к голове и оценить окислительный метаболизм кожных покровов в условиях микрогравитации.

В нем принимают участие трое членов экипажа "Союза МС-20": Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано.

На кадрах видно, что эксперимент проходит в многоцелевом лабораторном модуле "Наука", который в июле вошел в состав российского сегмента МКС. Сначала космонавт готовится к измерениям, настраивает программное обеспечение, после чего подключает приборы, которые проверяют медицинские показатели. Устройства, работающие по беспроводному каналу связи, закрепляются бинтами к вискам, запястьям и средним пальцам рук, а также большим пальцам ног.

Эксперимент "Лазма" основан на зондировании кожи оптическим (абсолютно безопасным и маломощным, как у лазерной указки) излучением и регистрации вышедшего из тканей излучения, по которому рассчитываются и анализируются различные медико-биологические параметры. В частности, по регистрации сигнала от движущихся эритроцитов и оценке кожной перфузии (среднее количество эритроцитов и их средняя скорость) исследуется периферический кровоток. Метод флуоресцентной спектроскопии позволяет косвенно охарактеризовать окислительный метаболизм биоткани (оценка так называемого тканевого дыхания).

Эксперимент состоялся благодаря поддержке космонавта Александра Мисуркина, исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко, спонсорской помощи Юсаку Маэдзавы, компании Space Adventures, Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Эксперимент базируется на российской инновационной разработке НПП "Лазма" (Москва), сопостановщиком эксперимента выступил Научно-технологический центр биомедицинской фотоники Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева.