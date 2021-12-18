"Прогресс М-УМ" затопят на сутки позже, чем планировалось изначально

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Приборно-агрегатный отсек грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ" будет затоплен в Тихом океане на сутки позже - 23 декабря, а не 22 декабря, как изначально планировалось. Об этом говорится в соответствующем разделе на сайте Роскосмоса.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции на 23 декабря 2021 года запланирована отстыковка приборно-агрегатного отсека грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ" и его сход с орбиты в согласованный район мирового океана", - говорится в материалах госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, в 02:03 мск будет выдана команда на расстыковку, двигательная установка будет включена на торможение в 06:45 мск и проработает около 13 минут. После этого приборно-агрегатный отсек сойдет с орбиты и примерно через 24 минуты войдет в атмосферу Земли. Основная часть корабля сгорит в атмосфере, несгораемые элементы будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана.

"Место падения несгораемых элементов конструкции в акватории Тихого океана: 2 460 км от города Веллингтона, 7 030 км от города Сантьяго", - отметили в госкорпорации.

С помощью "Прогресса М-УМ" 24 ноября был запущен узловой модуль "Причал". Стыковка с российским сегментом МКС состоялась 26 ноября.