Космонавты на МКС отдохнут только два дня во время новогодних праздников

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров отдохнут только два дня во время новогодних праздников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"31 декабря - рабочий день, 1-2 января - выходные", - отметили в пресс-службе.

В первые два дня 2022 года у российских членов экипажа МКС запланированы встречи с семьями, обычно они проходят в формате видео-конференц-связи.

С 3 января, подчеркнули в Роскосмосе, у космонавтов начинаются рабочие дни и подготовка к выходу в открытый космос.

Ранее на МКС были доставлены рационы питания, в том числе для новогоднего стола. Как рассказал ТАСС завотделом питания экипажа станции Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, члены экипажа не заказывали икру.

В 2022 году новогодние праздники у россиян будут длинными и продлятся 10 дней - с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно.