Экипаж корабля "Союз МС-20" покидает МКС. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly/Roscosmos

Космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано покидают МКС. Они провели на станции 12 дней.

В ночь на 20 декабря запланирована расстыковка корабля "Союз МС-20" с ними на борту. Посадка спускаемого аппарата с Мисурскиным, Маэдзавой и Хирано запланирована на утро 20 декабря в Казахстане.

В обеспечении посадки будет задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26, более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".