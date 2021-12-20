Корабль "Союз МС-20" отстыковался от МКС

Как Россия перешла на короткие схемы полётов к МКС ТАСС рассказывает, как усовершенствовались пилотируемые полёты к орбитальной станции

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, который стал первым корреспондентом ТАСС на орбите, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано.

Примерно в 05:18 мск корабль включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 148 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане в 06:13 мск.

Корабль "Союз МС-20" с Мисуркиным, Маэдзавой и Хирано на борту, был запущен с космодрома Байконур 8 декабря. Полет до МКС проходил по четырехвитковой схеме. Стыковка состоялась в автоматическом режиме.

В тот же день на борту МКС начал работу корпункт, меморандум о создании которого был подписан 17 ноября между ТАСС и Роскосмосом. Первым корреспондентом ТАСС на орбите стал Герой России космонавт Александр Мисуркин. Он рассказывал о жизни и работе на станции, общался с постановщиками экспериментов. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно на информационных ресурсах агентства.