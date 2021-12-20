Корабль "Союз МС-20" отстыковался от МКС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 20 декабря. /ТАСС/. Корабль "Союз МС-20" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента МКС, передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.
На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, который стал первым корреспондентом ТАСС на орбите, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано.
Примерно в 05:18 мск корабль включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 148 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане в 06:13 мск.
Корабль "Союз МС-20" с Мисуркиным, Маэдзавой и Хирано на борту, был запущен с космодрома Байконур 8 декабря. Полет до МКС проходил по четырехвитковой схеме. Стыковка состоялась в автоматическом режиме.
В тот же день на борту МКС начал работу корпункт, меморандум о создании которого был подписан 17 ноября между ТАСС и Роскосмосом. Первым корреспондентом ТАСС на орбите стал Герой России космонавт Александр Мисуркин. Он рассказывал о жизни и работе на станции, общался с постановщиками экспериментов. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно на информационных ресурсах агентства.