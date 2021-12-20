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"Союз МС-20" с космонавтом и двумя японскими туристами приземлился в Казахстане

К спускаемому аппарату направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться

КОРОЛЕВ /Московская область/, 20 декабря. /ТАСС/. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20", на борту которого находятся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано, приземлился в степи Казахстана, передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

К спускаемому аппарату направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться. Мисуркин, Маэдзава и Хирано находились на орбите с 8 декабря.

Корабль "Союз МС-20" с Мисуркиным, Маэдзавой и Хирано на борту, был запущен с космодрома Байконур 8 декабря. Полет до МКС проходил по четырехвитковой схеме. Стыковка состоялась в автоматическом режиме.

В тот же день на борту МКС начал работу корпункт, меморандум о создании которого был подписан 17 ноября между ТАСС и Роскосмосом. Первым корреспондентом ТАСС на орбите стал Герой России космонавт Александр Мисуркин. Он рассказывал о жизни и работе на станции, общался с постановщиками экспериментов. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно на информационных ресурсах агентства.

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ЯпонияРоссия
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