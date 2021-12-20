Мисуркин и японские космические туристы покинули спускаемый аппарат "Союза МС-20"

КОРОЛЕВ /Московская область/, 20 декабря. /ТАСС/. Космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано эвакуированы из приземлившегося в понедельник в казахстанской степи спускаемого аппарата корабля "Союз МС-20". Трансляция велась в Центре управления полетами.

Первым из спускаемого аппарата достали командира корабля Мисуркина, а затем - японских космических туристов. Их встретили медики, спасатели и другие специалисты. Из-за сложных метеоусловий вертолеты в поисково-спасательной операции задействованы не были. Как уточнил в своем Telegram-канале гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, вертолеты остались в Жезказгане из-за угрозы обледенения. Эвакуация будет осуществляться на специальных поисково-эвакуационных машинах.

Корабль отстыковался от МКС в 02:50 мск. На станции остались семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Корабль "Союз МС-20" с Мисуркиным, Маэдзавой и Хирано на борту был запущен с космодрома Байконур 8 декабря. Полет до МКС проходил по четырехвитковой схеме. Стыковка проходила в автоматическом режиме.

В тот же день на борту МКС начал работу корпункт, меморандум о создании которого был подписан 17 ноября между ТАСС и Роскосмосом. Первым корреспондентом ТАСС на орбите стал Герой России космонавт Александр Мисуркин. Он рассказывал о жизни и работе на станции, общался с постановщиками экспериментов. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно на информационных ресурсах агентства.