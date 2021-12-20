{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Перекрестные полеты РФ и США к МКС могут начаться осенью 2022 года

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/. /ТАСС/. Программа перекрестных полетов к МКС российских космонавтов на американских кораблях SpaceX и американских - на российских "Союзах" может стартовать осенью 2022 года. Об этом заявил в понедельник в ходе пресс-конференции глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"Что касается перекрестных полетов, то речь идет о полете Сrew Dragon 5, то есть об осени 2022 года, когда мы планируем отправить российских космонавтов на корабле SpaceX, а затем астронавты NASA полетят на "Союзе". Мы обсуждали необходимое для этого межправительственное соглашение, которое должны заключить наш Госдепартамент и российские министерства. Предварительное соглашение прошло уже Госдепартамент и теперь на российской стороне", - сказал он.

"Тем временем космонавты и астронавты проходят тренировки. Так что мы продолжаем с целью начать такие ротации осенью 2022 года", - добавил Монталбано.

Теги
СШАРоссия
В NASA заявили, что глава агентства посетит Москву, когда путешествия станут безопасными
Билл Нельсон заявил, что позитивно настроен относительно планов встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным
Читать полностью