Мисуркин и японские туристы прибыли в Звездный городок на реабилитацию после полета на МКС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 20 декабря. / ТАСС/. Космонавт Александр Мисуркин, который стал первым специальным корреспондентом ТАСС на Международной космической станции, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано, вернувшиеся в понедельник с МКС, прибыли в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке, где им предстоит пройти реабилитацию, передает корреспондент ТАСС.

В Роскосмосе ранее сообщили, что сроки восстановления после полета займут от двух до трех недель. В это время участники полета восстановят нормальную физическую форму, в том числе под наблюдением врачей будут ходить в бассейн, совершать пешие прогулки, постепенно усиливать нагрузку на мышцы.

Утром в понедельник космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано приземлились в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-20". Из-за погодных условий вертолеты сначала остались в Жезказгане, а специалисты добирались к спускаемому аппарату на наземном транспорте. Эвакуация началась на специальных поисково-эвакуационных машинах, но позже за членами экипажа вылетел вертолет и доставил их в Жезказган, затем на самолете Ан-26 они перелетели в Караганду и оттуда - на аэродром Чкаловский.

Корабль "Союз МС-20" с Мисуркиным, Маэдзавой и Хирано на борту был запущен с космодрома Байконур 8 декабря. В тот же день он пристыковался к МКС, и на борту станции начал работу корпункт, меморандум о создании которого был подписан 17 ноября между ТАСС и Роскосмосом. Первым корреспондентом ТАСС на орбите стал Герой России космонавт Александр Мисуркин. Он рассказывал о жизни и работе на станции, общался с постановщиками экспериментов. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно на информационных ресурсах агентства.