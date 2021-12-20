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Роскосмос: в России могут производить четыре пилотируемых корабля в год

Как отметил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, если будет потребность, еще два корабля в год космическая промышленность может производить

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 20 декабря. / ТАСС/. Российская космическая промышленность имеет возможность производить четыре пилотируемых корабля в год для полетов на орбиту. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Сейчас, когда американцы стали летать на своих кораблях, а мы - на своих, нам нужно два корабля для нашей программы и, если будет потребность, еще два корабля в год промышленность может производить", - сказал Крикалев журналистам на торжественной встрече членов экипажа корабля "Союз МС-20" в Звездном городке.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на заседании отраслевого оперативного штаба поручил Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" разработать план по наращиванию производства пилотируемых кораблей "Союз МС" до четырех пилотируемых кораблей в год. Как уточнили в госкорпорации, такие меры необходимы для развития космического туризма. В свою очередь глава Роскосмоса отметил, что туризм приносит деньги, которые идут на модернизацию ракетно-космической отрасли.

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