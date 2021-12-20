В NASA заявили, что сделают все возможное для продолжения эксплуатации МКС до 2030 года

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 20 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приложит все возможные усилия для того, чтобы Международная космическая станция (МКС) продолжила функционировать как минимум до 2030 года. Об этом в понедельник в беседе с ТАСС заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"Наша цель заключается в том, чтобы продолжить использование МКС, - заявил он. - Могу сказать, что мы сотрудничаем с нашими партнерами для того, чтобы космическая станция продолжила функционировать до 2030 года".

По словам Монталбано, решение о дальнейшей судьбе орбитальной станции будет приниматься "международными партнерами, каждый из которых должен согласовать его со своим правительством". "Но сейчас станция работает на полную катушку, и мы, включая меня лично, а также наши партнеры, сделаем все возможное, чтобы она проработала до 2030 года", - заявил руководитель американской программы МКС.

В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственного проекта - Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что начало развертывания РОСС запланировано через пять-шесть лет. В НАСА отмечали, что рассчитывают на продолжение сотрудничества на МКС по крайней мере до 2030 года.