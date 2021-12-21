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Пуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Плесецк перенесли

Теперь он намечен на 24 декабря
Макет ракеты-носителя "Ангара" Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Макет ракеты-носителя "Ангара"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Плесецк в Архангельской области перенесен на резервную дату - 24 декабря. Об этом сообщили ТАСС два источника в ракетно-космической отрасли.

"Пуск "Ангары" перенесен на сутки. Теперь он запланирован на 24 декабря", - отметил собеседник агентства.

Второй источник подтвердил информацию.

В декабре администрация Каргасокского района Томской области сообщила, что пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" запланирован на 18:00 мск 23 декабря. Резервная дата - 24 декабря 2021 года.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

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