Запуск орбитального телескопа James Webb перенесли на 25 декабря

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Запуск орбитального телескопа James Webb переносится на 25 декабря 2021 года из-за погодных условий. Об этом сообщило во вторник Европейское космическое агентство (ЕКА).

"Из-за неблагоприятных погодных условий на космодроме во Французской Гвиане миссия VA256, первоначально запланированная на 24 декабря, откладывается. Новая намеченная дата запуска - 25 декабря, как можно раньше в пределах окна запуска", - говорится в заявлении. Уточняется, что окно запуска намечено между 15:20 и 15:52 мск.

Пресс-служба ЕКА добавила, что 21 декабря ракета Ariane-5 и сам телескоп получили разрешение на запуск после завершения всех необходимых проверок.

Изначально запуск планировался на 18 декабря, однако несколько раз переносился по разным причинам. Ракета Ariane 5 доставит телескоп на орбиту, где после отделения от ракеты-носителя телескоп на протяжении четырех недель будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа, уточняет ЕКА. Эта точка находится в четыре раза дальше от Земли, чем Луна, на расстоянии 1,5 млн км на противоположной от Солнца стороне.

О телескопе

James Webb - это совместный проект Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), ЕКА и Канадского космического агентства (ККА). По данным американского интернет-портала Space News, NASA вложило в проект $8,8 млрд, ЕКА - $815 млн, включая стоимость ракеты и запуска, ККА - $165 млн.

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию "Хаббл". Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb и было объявлено, что специалисты теперь приступают к их наземным испытаниям. Как признал помощник директора NASA Томас Зурбукен, создатели телескопа "недооценили технологическую сложность" проекта.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м - самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту. James Webb будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок его эксплуатации составляет 10 лет.