3D-биопринтер для печати пластырей из человеческих клеток изучат на МКС

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 22 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX доставит на Международную космическую станцию 3D-биопринтер, который позволит воссоздавать человеческие ткани для лечения травм в длительных космических перелетах. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС и.о. заместителя руководителя американской программы научных исследований на борту Международной космической станции Боб Демпси.
По его словам, компактным устройством можно управлять одной рукой. "В его нынешней версии человеческие клетки не используются, но в дальнейшем мы рассчитываем на то, что с применением клеток астронавтов это устройство будет печатать нечто вроде пластыря. Таким образом, если астронавт поранился в космосе, ткань из этого 3D-биопринтера можно приложить к ране для ее скорейшего заживления", - пояснил Демпси. "Это будет очень удобно, например для полетов на Марс, где поблизости не будет больниц", - подчеркнул он.
Демпси при этом допустил, что устройству может быть найдено применение и на Земле. "Вполне могу себе представить, что он [биопринтер] может быть использован в удаленных местах, где нет должного оборудования или персонала", - отметил он.
Специалист также рассказал, что еще один важный эксперимент, материалы для которого доставит на МКС Dragon, будет преследовать цель удешевить применение моноклональных антител в лечении рака. "Сложность с ними заключается в том, что по сути это кристаллические образования. И на данный момент их необходимо вводить в организм вместе с внутривенным раствором", - пояснил Демпси. "Задача, на основании предыдущих исследований, заключается в том, чтобы получить возможность вводить эти антитела в форме инъекции, что значительно снизит их стоимость и время лечения рака", - указал он.
Помимо перечисленных научных материалов, Dragon доставит на МКС побеги различных растений для изучения возможностей их выращивания в условиях микрогравитации, а также разработанный специально для использования в космосе стиральный порошок, эффективность которого проверит экипаж орбитальной станции. Стыковка Dragon с МКС произойдет в автоматическом режиме 22 декабря ориентировочно в 04:30 по времени Восточного побережья США (12:30 мск). Как ожидается, Dragon пробудет на орбите около месяца, после чего отстыкуется от МКС и приводнится у побережья штата Флорида.