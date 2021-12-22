3D-биопринтер для печати пластырей из человеческих клеток изучат на МКС

По его словам, компактным устройством можно управлять одной рукой. "В его нынешней версии человеческие клетки не используются, но в дальнейшем мы рассчитываем на то, что с применением клеток астронавтов это устройство будет печатать нечто вроде пластыря. Таким образом, если астронавт поранился в космосе, ткань из этого 3D-биопринтера можно приложить к ране для ее скорейшего заживления", - пояснил Демпси. "Это будет очень удобно, например для полетов на Марс, где поблизости не будет больниц", - подчеркнул он.

Демпси при этом допустил, что устройству может быть найдено применение и на Земле. "Вполне могу себе представить, что он [биопринтер] может быть использован в удаленных местах, где нет должного оборудования или персонала", - отметил он.

Специалист также рассказал, что еще один важный эксперимент, материалы для которого доставит на МКС Dragon, будет преследовать цель удешевить применение моноклональных антител в лечении рака. "Сложность с ними заключается в том, что по сути это кристаллические образования. И на данный момент их необходимо вводить в организм вместе с внутривенным раствором", - пояснил Демпси. "Задача, на основании предыдущих исследований, заключается в том, чтобы получить возможность вводить эти антитела в форме инъекции, что значительно снизит их стоимость и время лечения рака", - указал он.

Помимо перечисленных научных материалов, Dragon доставит на МКС побеги различных растений для изучения возможностей их выращивания в условиях микрогравитации, а также разработанный специально для использования в космосе стиральный порошок, эффективность которого проверит экипаж орбитальной станции. Стыковка Dragon с МКС произойдет в автоматическом режиме 22 декабря ориентировочно в 04:30 по времени Восточного побережья США (12:30 мск). Как ожидается, Dragon пробудет на орбите около месяца, после чего отстыкуется от МКС и приводнится у побережья штата Флорида.