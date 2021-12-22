Пресс-конференция экипажа "Союза МС-20" после возвращения с МКС. Видеотрансляция

ТАСС

Экипаж корабля "Союз МС-20" - космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и космические туристы из Японии Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано - проводят пресс-конференцию по возвращению на Землю с Международной космической станции.

"Союз" с Мисуркиным, Маэдзавой и Хирано на борту прибыл на станцию 8 декабря. Александр Мисуркин стал первым специальным корреспондентом ТАСС на МКС - в день прибытия на борту станции начал работу корпункт, меморандум о создании которого был подписан 17 ноября между ТАСС и Роскосмосом.

Экипаж "Союза МС-20" вернулся с орбиты 20 декабря. Продолжительность экспедиции составила 12 суток.