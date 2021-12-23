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"Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС перед затоплением в Тихом океане

В 06:45 мск двигательная установка будет включена на торможение и проработает около 13 минут

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Приборно-агрегатный отсек грузового корабля "Прогресс М-УМ" отстыковался от узлового модуля "Причал" российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса.

В 06:45 мск двигательная установка будет включена на торможение и проработает около 13 минут. После этого "Прогресс М-УМ" сойдет с орбиты и примерно через 24 минуты войдет в плотные слои атмосферы Земли, где сгорит его основная часть.

Несгораемые элементы будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана: примерно в 2 460 км от города Веллингтона и в 7 030 км от города Сантьяго.

В составе корабля-модуля "Прогресс М-УМ" 24 ноября был запущен узловой модуль "Причал". Стыковка с российским сегментом МКС состоялась 26 ноября.

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