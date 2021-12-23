"Прогресс М-УМ" затоплен в Тихом океане

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Несгораемые обломки приборно-агрегатного отсека корабля "Прогресс М-УМ" затонули в Тихом океане. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Роскосмоса.

"Завершилась миссия приборно-агрегатного отсека корабля "Прогресс М-УМ". Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты упали в 07:30 мск на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Приборно-агрегатный отсек отстыковался от узлового модуля "Причал" российского сегмента МКС в 02:03 мск. В 06:45 мск двигательная установка была включена на торможение и проработала около 13 минут. После этого "Прогресс М-УМ" сошел с орбиты и примерно через 24 минуты вошел в плотные слои атмосферы Земли.

В составе корабля-модуля "Прогресс М-УМ" 24 ноября был запущен узловой модуль "Причал". Стыковка с российским сегментом МКС состоялась 26 ноября.