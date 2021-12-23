Военный спутник РФ, от которого ранее отделился аппарат-инспектор, сгорел в атмосфере

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российский военный спутник "Космос-2519", от которого в 2017 году отделился космический аппарат-инспектор, сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), распространенных в четверг.

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты, в настоящее время объект там больше не существует.

Спутник "Космос-2519" был запущен 23 июня 2017 года с Плесецка на ракете-носителе "Союз-2.1в". Он представляет собой космическую платформу, на которой могут размещаться различные варианты полезной нагрузки. На аппарате было установлено оборудование для дистанционного зондирования Земли, аппаратура для съемки космических объектов.

В октябре того же года в Минобороны РФ сообщили, что от аппарата-платформы отделился аппарат-инспектор в ходе эксперимента по исследованию отечественного спутника. Аппарат-инспектор был способен с помощью специальной аппаратуры диагностировать техническое состояние отечественного спутника с минимально возможного расстояния. Полученная информация передавалась на Землю для детального анализа.

В сентябре 2019 года отделившийся аппарат-инспектор сгорел в атмосфере.