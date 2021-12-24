"Союз-2.1б" установили на стартовый стол Байконура перед запуском спутников OneWeb

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb установлена на стартовом комплексе площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами OneWeb на борту установлена на стартовый стол площадки №31", - сообщили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, теперь предстоит выполнить сведение колонн обслуживания. После чего специалисты приступят к работам по графику первого стартового дня.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур запланирован на 27 декабря. Она должна вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Таким образом, количество космических аппаратов данной группировки достигнет 394. Работы ведутся по контракту компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb) и компанией Starsem.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.