Российская компания Success Rockets впервые запустила свою суборбитальную ракету NEBO 25

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российская частная космическая корпорация Success Rockets осуществила первый пуск своей суборбитальной ракеты NEBO 25 c логотипом ТАСС на корпусе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Суборбитальная ракета NEBO 25 была запущена 23 декабря в Астраханской области. Данный пуск стал первым для суборбитальной ракеты NEBO 25 и вторым для компании в 2021 году (прототип суборбитальной ракеты был запущен в апреле 2021 года). Это позволило Success Rockets стать первой частной компанией в России, которая сумела осуществить более одного пуска за год <...> Стратегическим информационным партнером этого и последующих запусков Success Rockets выступает информационное агентство ТАСС, чей логотип был также размещен на корпусе ракеты", - сказали в пресс-службе.

Ракета NEBO 25 - одноступенчатая твердотопливная ракета длиной 3,5 метра и весом 65 000 г. Разработка ракеты велась с 2020 года. На борту ракеты были размещены фемтоспутники (космические аппараты весом до 100 г - прим. ТАСС). На протяжении всего полета с ракеты получали телеметрическую информацию, произвели сбор и запись всех необходимых показателей на борту ракеты.

Как отметили в космической компании, в связи с сильным ветром (более 50 м/с на высоте более девяти км) комиссией было принято решение скорректировать угол и траекторию пуска в сравнении с запланированным ранее. По выбранной схеме ракета пролетела расстояние более 18 км, в апогее достигнув высоты семь километров, после чего сработала система аварийного спасения. Время работы двигателя составило 8,2 секунды. Скорость полета ракеты достигла 512 м/с, что превышает скорость звука. По сравнению с предыдущим запуском прототипа дальность полета увеличилась почти в 10 раз.

В пресс-службе уточнили, что пуск был осуществлен при поддержке центра "Арктурус" Минобрнауки России. "По сути, сформирована новая компетенция по организации запуска сверхлегких ракет частного производства. Более того, сдержаны все ранее заявленные в СМИ сроки по ожиданиям запуска изделия в 2021 году. Сегодня мы можем поздравить SR и всех партнеров с выходом на новый рубеж", - привели в корпорации слова советника губернатора Ростовской области и генерального директора корпорации "Новый космос" Антона Алексеева. В Success Rockets рассказали ТАСС, что рамках проекта ракета была кастомизирована российским NFT-художником Никитой Реплянским (известным как R66). В ракете находилась полезная нагрузка - коллекционная игрушка, созданная художником в космическом стиле специально для полета NEBO 25.

Ранее основатель компании Олег Мансуров также сообщал ТАСС, что Success Rockets в 2022 году планирует запустить суборбитальную ракету на высоту более 100 км, а на 2024 год планирует полноценный орбитальный пуск.