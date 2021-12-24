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Пуск "Ангары-А5" перенесли из-за сбоя в наземном комплексе

За полторы минуты до старта сформировалась команда автоматики на отбой пуска
Тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5"
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5", намеченный ранее на пятницу, перенесен из-за сбоя в наземном комплексе за полторы минуты до старта. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к военному ведомству.

"За полторы минуты до старта "Ангары" сформировалась команда автоматики на отбой пуска", - сказал собеседник агентства.

Ранее два источника в ракетно-космической отрасли сообщили ТАСС, что пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Плесецк в Архангельской области перенесен на резервную дату - 24 декабря.

В декабре администрация Каргасокского района Томской области сообщила, что пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" запланирован на 18:00 мск 23 декабря. Резервная дата - 24 декабря 2021 года.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М.В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

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