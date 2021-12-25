Космонавты китайской миссии "Шэньчжоу-13" 26 декабря вновь выйдут в космос

ПЕКИН, 25 декабря. /ТАСС/. Космонавты китайской миссии "Шэньчжоу-13" на орбитальной станции КНР 26 декабря совершат выход в открытый космос для проведения внекорабельных работ. Об этом сообщило в субботу Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, тайконавты временно покинут жилой модуль уже второй раз. Первоначально они это сделали 7 ноября.

На этот раз в космос выйдут командир корабля Чжай Чжиган и молодой член экипажа Е Гуанфу. Что касается женщины-космонавта Ван Япин, она будет координировать работу, находясь на станции.

"Состояние экипажа хорошее, станция функционирует стабильно. Есть все необходимые условия для проведения корабельных работ", - говорится в заявлении управления пилотируемых полетов Китая.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. Ожидается, что орбитальный объект заработает в 2022 году и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.