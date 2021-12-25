Семья космонавта Шкаплерова отправила ему на МКС игрушечную машинку к Новому году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Семья космонавта Антона Шкаплерова отправила ему на МКС игрушечную машинку на Новый год, а другим членам экипажа - конфеты. Об этом сообщила жена космонавта Татьяна Шкаплерова.

"Мы отправили всему экипажу - не только Антону с Петром [Дубровым], но и их американским коллегам - небольшие подарочные пакетики с "космическими" конфетами. Постарались выбрать самые вкусные и с интересными названиями", - сказала Шкаплерова в интервью журналу "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

По словам супруги члена экипажа МКС, семья также отправила в космос календарь с семейными фотографиями, новогодний свитер, письма с рисунками елочек и игрушек. "А еще у Антона есть мечта - купить себе внедорожник Gelandewagen. Когда мы приобретали машину, выбрали более подходящую для всей семьи модель. Но мечта осталась. И мы решили немножечко развеселить Антона. Купили ему игрушечную машинку и отправили на орбиту для утешения", - отметила Шкаплерова.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что российские космонавты Шкаплеров и Дубров отдохнут только два дня во время новогодних праздников - 1 и 2 января. В первые два дня 2022 года у российских членов экипажа МКС запланированы встречи с семьями, обычно они проходят в формате видео-конференц-связи.

С 3 января, подчеркнули в Роскосмосе, у космонавтов начинаются рабочие дни и подготовка к выходу в открытый космос.