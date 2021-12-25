В России разрабатывают системы стыковки для ремонта спутников

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Система сближения, которая позволит стыковаться со спутниками, которым требуется ремонт, разрабатывается в РФ. Об этом сообщил главный конструктор радиотехнических систем взаимных измерений Научно-исследовательского института точных приборов (НИИ ТП) Сергей Медведев.

"В более отдаленной перспективе нам предстоит стыковаться с "некооперируемыми" объектами - спутниками, первоначально не предназначенными для стыковки, в целях их обслуживания, ремонта или сведения с орбиты. Уже сейчас мы прорабатываем подобные системы", - отметил Медведев в интервью журналу "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

По словам главного конструктора систем, также в настоящий момент коллектив НИИ ТП создает принципиально новую систему для сближения и стыковки космических аппаратов. Принцип ее работы отличается от системы "Курс", но она также является радиосистемой.

"Новая система для корабля "Орел" вобрала в себя лучшие наработки, использованные в последних модификациях "Курса": она будет легче, компактнее, сможет противостоять радиационным нагрузкам", - добавил он.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусмотрена. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году планируется первый пилотируемый полет.