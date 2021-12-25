Ракета Ariane 5 с телескопом James Webb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане

ПАРИЖ, 25 декабря. /ТАСС/. Ракета Ariane 5 с орбитальным телескопом James Webb стартовала в субботу с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямую трансляцию запуска ведет на своем сайте компания Arianespace.

Изначально пуск планировался на 18 декабря, однако несколько раз переносился по разным причинам.

Позже стало известно, что головная часть с телескопом отделилась от Ariane 5 и James Webb выведен на орбиту.

После этого телескоп на протяжении четырех недель будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа, уточняет Европейское космическое агентство. Эта точка находится в четыре раза дальше от Земли, чем Луна, на расстоянии 1,5 млн км на противоположной от Солнца стороне.

James Webb - это совместный проект Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), ЕКА и Канадского космического агентства (ККА). По данным американского интернет-портала SpaceNews, NASA вложило в проект $8,8 млрд, ЕКА - 815 млн, включая стоимость ракеты и пуска, ККА - 165 млн.

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию "Хаббл". Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb и было объявлено, что специалисты теперь приступают к их наземным испытаниям. Как признал помощник директора NASA Томас Зурбукен, создатели телескопа "недооценили технологическую сложность" проекта.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м - самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту. James Webb будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок его эксплуатации составляет 10 лет.